Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramına sayılı günlere kala vatandaşlar hem memleketleri hem de kurbanlıklar için telaşa girdi. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlarda hareketlilik oluşturmaya başladı bile. Biletlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar şimdiden otobüs biletlerini satın alıyor.

Bayram arefesinde bilet bulamamak bir yana fiyatlarında artacağını bilen vatandaşların şimdiden bilet alarak otogarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Yoğunluğa göre ek sefer düzenleyeceklerini belirten firma yetkilileri, bilet fiyatlarının ortalama 200 ile 600 TL arasında değiştiğini söyledi.

BAYRAMDA MEMLEKETE GİDECEKLER DİKKAT!

Bayramda yoğunluğun gözüktüğünü ifade eden otobüs şoförü Hüseyin Kıdal, “Eski bayramlara nazaran o yoğunluk yok. Eski bayramları arıyoruz. Bayrama gidecek olan vatandaşlar şimdiden biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Ek seferler düzenliyoruz fakat ama eskiye göre fazla kaldıramıyoruz. O yüzden biletlerin şimdiden tedarik edilmesi gerekiyor. İstanbul-Hopa 550 TL, bayramda ise 600 TL olacak” şeklinde konuştu.

'BAYRAMDA DAHA YOĞUN OLACAK'

Bayram yoğunluğunun başladığını belirten otobüs şoförü Mustafa Değerli, “Bayramda daha yoğun olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar biletlerini ne kadar önce alırlarsa o kadar iyi. Şu anda arabalar dolu görünüyor. Ek seferler çıkartacağız. İnsanlar son güne bıraktığı zaman büyük bir yoğunluk oluyor bu sefer bizde talepleri karşılayamıyoruz. Biz Manisa, Soma, İzmir güzergahında çalışıyoruz. İstanbul-Soma 280 TL, Soma-İzmir 80 TL. Bayramın son gününde fiyatlarımızda bir oynama olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bayram için Edirne Keşan’a gittiğini belirten Haluk Yurtsever, “Emekli öğretmenim ben her zaman bayramı orada geçiriyorum. Bu günde kızımı yolcu etmek için geldim tekrar geri dönüyorum. Vatandaşlar biletlerini son güne bırakmasınlar. Ben biletimi son güne bırakmadım. Bileti ise 200 TL’ye aldım” diye konuştu.

Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına gitmek isteyenler fiyatlardaki artışa rağmen otobüs biletlerini tüketti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi.

Bayram öncesi otogarda hareketlilik Bayrampaşa Otogar’da hizmet veren İsmail Ayaz şirketinin yetkilisi, bilet alımlarında bu hafta ciddi bir hareket başlayacağını söyledi.

Biletlere zam gelmeden vatandaşlar otogara akın etti İstanbul’da, Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyen vatandaşlar terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Vatandaşlar bayram öncesi biletlere zam gelemeden aldıklarını belirtirken otobüs biletlerinin uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldiğini de bildirdi.