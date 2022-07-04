Milli Savunma Bakanlığı duyurdu, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.
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Edinilen bilgiye göre; önemli toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
İngiliz bakan tartışmayı başlattı: Rusların mal varlıkları Ukrayna'ya gidebilir İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada’nın yaptığı gibi ülkedeki Rusların mal varlıklarına el koyarak bunları Ukrayna’ya ve Ukraynalılara vermek istediklerini söyledi.
Rusya'dan Ukrayna’da idam edilmeyi bekleyen paralı askerler için kan donduran açıklama Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Mariupol’de esir düşen askerler hakkında Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Rus güçleri tarafından savaşa katılan 2 İngiliz vatandaş idam edilmeyi beklenirken Kremlin’den yapılan açıklama kan dondurdu.