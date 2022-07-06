Türkiye Gazetesi

Feci kaza sabah saatlerinde Yunak ilçesinde Hursunlu Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. İsmail Bozoklu (61) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 GCU 58 plakalı minibüs, Ilgın kent merkezinden Hursunlu Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkıp, taklalar atarak dere yatağına devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada biri kadın biri erkek olay yerinde hayatını kaybederken 18 işçide yaralandı.

MÜDAHALELER SÜRÜYOR

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi edildi. Yaralılar ambulanstaki çevredeki ilçe hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.