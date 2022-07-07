Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Van'da sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda Çatak kırsalında çıkan silahlı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.