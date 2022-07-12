Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin sahip olduğu imkânları ve yapılan çalışmaları gazetemize anlattı. Kirişci özetle şunları söyledi: “Orman yangınları ile mücadele için üç temel strateji uygulanıyor. Bunlar; yangınları çıkmadan önleme, hızlı bir şekilde kontrol altına alıp söndürme ve yanan alanların tekrar ormanlaştırılması. 21 bin Orman Genel Müdürlüğü personeline her yıl yangın sezonu öncesinde işbaşı eğitimleri, 4 bin 110 işletme şefi ve mühendise orman yangınlarıyla mücadele eğitimi, 150 yangın işçisine üst düzey yangın eğitimi ve 20 bin askeri personele temel yangın eğitimi veriliyor. 2019’da Gönüllülük Projesi başlatılmıştı. Geçen yıl 25 bin olan gönüllü sayısı, bu yıl 104 bine ulaştı. Proje kapsamında gönüllü vatandaşlara Türkiye genelindeki 30 bölge müdürlüğünde yangın önleme, söndürme ve rehabilite eğitimleri sunuluyor. Bu yıl ayrıca 30 bölgede toplam mevcudu 462 kişi olan ve 36 timden oluşan ORKUT ekibi kuruldu. Yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahaleyi özel eğitimlerden geçen bu ekip yapıyor. Türkiye genelinde 4 bin 580 yangın havuzu ve göleti bulunuyor. Toplam 220 bin kilometre uzunluğundaki orman yollarının bakımı sürekli yapılıyor. Bunun yanı ısıra 56’sı insansız, 126 akıllı kule olmak üzere toplam 776 yangın gözetleme kulesinin bakımı ve onarımı tamamlandı.

HAVA GÜCÜ 118 ARAÇ

Bu yıl 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı ile orman yangınlarına müdahale ediliyor. Gelişen hava gücümüzle birlikte su atma kapasitemizi de geliştirdik. 2021 yılında 154 ton olan anlık su kapasitemizi 2022 yılında tam iki kat arttırarak, 302 tona çıkardık. Tüm bunların yanı sıra, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından 2 uçak, 25 su atar helikopter, 1 insansız hava aracı da rezerv güç olarak bekliyor. Yönetim araçlarımızla birlikte bu sene toplam hava gücümüz 118 adede ulaştı. İHA’larla 2020 yılında 234 adet yangın, 2021 yılında 732 adet yangın tespit edildi. Karadan da 1350 arazöz, 692 iş makinesi, 2270 ilk müdahale aracı ile yangınlara müdahale ediyoruz. Bunun yanı sıra Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve Devlet su İşlerinden, 185 dozer, 12 su tankeri, 25 greyder, 1193 ekskavatör, 229 treyler ihtiyaç halinde ekiplerimize destek vermek üzere rezerv kara gücümüz olarak hazır bulunuyor. Tüm bu araç gereç ve donanımlara ilaveten, meteorolojik erken uyarı sistemi, orman yangınları izleme sistemi, yangınlarla ilgili pek çok dinamiği analiz etmeyi sağlayan ARZ sistemi, Karar Destek Sistemi, Yangın Yönetim Sistemi, Yangın Görev sistemi, Araç Takip sistemi gibi yazılımlarla da yangınlarla daha etkili mücadele ediliyor.

KUNDAKLAMA VAKALARI AZALIYOR

Son 10 yılda ortalama 71 kundaklama vakasının yaşandığını belirten Bakan Kirişçi, söyle konuştu: “Bu rakam hızla azalıyor, 2021’de kundaklama vakaları 8’e indi. Bu yıl 104 bin hektar alanda orman yenileme çalışması hedefledik. Haziran itibarıyla bunun yüzde 70’inden fazlası tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamı bitirilmiş olacak. Bu alanlar 3-5 yıl içerisinde tekrar yeşil örtüye kavuşacak.”

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