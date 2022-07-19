Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen Eren operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığınca Van’da 530 personelin katılımıyla, "Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" başlatıldı.

530 PERSONEL 45 OPERASYONEL TİM

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da ‘Eren Abluka-22 (Van-Kato-Karataş Çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.

Eren operasyonları tamamlandı! 172 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonlarının” 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu: Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'inlerine girin' talimatının ardından 15 Temmuz’dan bu yana teröristlere ait 8 bin mağara ve sığınağa girildiğini belirterek, 127 mayın/EYP, yaklaşık 412 kilogram patlayıcı, 138 silah, 45 bin 392 mühimmat ve 439 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Şehit Ferhat Gedik'in ailesinden "Eren Operasyonları"na destek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Eren Operasyonları'na, Tendürek‘ten başladık" açıklamasına şehit Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik’in ailesinden destek geldi.