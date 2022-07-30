Türkiye Gazetesi

Dün Marmaris'te çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış , erkenden yapılan çok sayıda hava ve kara aracı ile saatler sonra kontrol altına alınabilmişti . Bugün bir yangn daha çıktı ve yürekler ağza geldi. Balıkesir'de çıkan yangın, Havran ilçesi Halaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

20 ARAÇ BİRDEN MÜDAHALE ETTİ

Alevler rüzgarında etkisiyle büyürken dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 kara ekibi ve 1 itfaiye aracı ile karadan, 2 uçak ve 5 helikopter ile havadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın havadan ve karadan müdahale sonrası kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet'e ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin sardığı deponun yanında bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne yakın olması nedeniyle yangına TOMA'larla müdahale edildi. Deponun yanan 3 bölümünden 1’i tamamen söndürüldü.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Marmaris'teki orman yangınının çıkış sebebi belli oldu Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının yakınlardaki bir otele sıçradığı ve otelde kalanların tahliye edildiği öğrenilmişti. Yapılan araştırmalarda yangının kopan bir ağaç dalının elektrik tellerine değerek kıvılcım çıkarması ile başladığı belirlendi.