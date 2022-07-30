Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi.

BAKAN SOYLU’DAN CEMEVİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çankaya’da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN KINAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, "Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır." dedi.

Osman Baydemir hakkındaki 'cemevi' fezlekesi hazırlandı Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde cemevine yer tahsis ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.