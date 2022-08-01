Türkiye Gazetesi

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kalkması ile ilgili komisyon kararı Meclis'e gönderildi. İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride Aydeniz, bir polise yumruk atmıştı. Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

DBP'li Salihe Aydeniz hakkında 5 adet fezleke için dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor karma komisyona sunuldu TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu.

Son dakika: Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor Son dakika haberi: Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk karar çıktı. TBMM Hazırlık Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na ‘Salihe Aydeniz’ tepkisi: Samimiyetsizsiniz İstanbul Kadıköy’de 12 Haziran Pazar günü PKK elebaşı Öcalan’a destek amaçlı düzenlenen eylemde polise yumruk atarak yaralayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’i kınamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Soylu’nun sert tepkisiyle karşılaştı.