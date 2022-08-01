Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelede hain terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırılmıyo. Sözde konsey üyleeri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından izleniyor, takip ediliyor ve tek tek etkisiz hale getiriliyor.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Ayn El Arab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti.

TÜRKİYE'NİN HAREKATLARINA KARŞI ÖRGÜT SAVUNMASI PLANLIYORDU

Arman, 2019'da örgütün sözde Ayn El Arab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi. Burada Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

5 sahte MİT’çiyle ilgili yeni gelişme Antalya'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan ve İnterpol tarafından arandığını iddia ettikleri şahsın evinde arama yapılmasını talep eden 5 kişi tekrar adliyeye sevk edildi.

MHP, 4 Eylül’de mitinglere başlıyor Önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun açıklanmasının ardından MHP sahaya iniyor.

MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz! PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist Hatice Hezer'in Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenildi.