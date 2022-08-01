Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 21 çuval içerisinde bulunan 700 kilogram toz esrar ile 511 gram metamfetaminin ele geçirildiği duyurdu.

700 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Bodrum’da lüks yatta uyuşturucu ticareti: Savunmaları pes dedirtti Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 saatlik kovalamacanın sonucunda yakalanan lüks yattan 84 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şüpheliler emniyette verdikleri ifadede Güvenlik ve polisin takibi esnasında gaz kolu takılı kaldığı için duramadıklarını söyledi.