Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Akar, "Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek" dedi.

Akar, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ GÖÇ DALGASINI BERABERİNDE GETİREBİLİR"

Bakan Akar, küresel gıda sorunu hakkında, "Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli" diye konuştu.

Bakan Akar, "Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan Ukraynalı bakanlarla tahıl görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.