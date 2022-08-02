Türkiye Gazetesi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' bünyesinde örgüt adına sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargıyı etkilemek adına lobi faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Şişli ve Üsküdar'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, M.D. ve F.E.B. adlı iki kadını yakaladı.

ASILSIZ BİLGİ VE BELGE OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, örgüte yönelik operasyonlarda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları, adli makamları yanıltma amacıyla yalancı tanıklar bularak asılsız bilgi ve belge oluşturdukları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

OKTAR BABUNA'NIN KIZ KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden F.E.B'nin, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

4 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon İstanbul merkezli 4 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar’ın avukatlarının da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.