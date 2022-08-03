Türkiye Gazetesi

Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası 'kopya soru' iddiası tartışmalara neden olmuştu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı bildirildi.

ÖSYM, sosyal medyadaki iddialar üzerine, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

"GEREKLİ ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı: İnceleme başlatıldı Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda bazı soruların bir yayınevinin denemelerindeki sorularla aynı olduğu iddiası tartışmalara neden olurken ÖSYM'den konuyla ilgili yalanlama gelmişti. Sosyal medyada sınava girenler, sınavın iptal edilmesini isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na konunun araştırılması talimatını verdi.

ÖSYM'den KPSS açıklaması: İddialar asılsız ÖSYM, bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.