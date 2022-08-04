Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Kütahya Tavşanlı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası olan G.E. (45) ve H.Ç'nin (69), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda G.E ve H.Ç'yi gözaltına aldı. Firari hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı var Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonu: 13 kişi yakalandı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2’si hükümlü, 11’i şüpheli toplam 13 kişi istihbarat birimlerince tespit edilen saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.