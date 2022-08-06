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Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatında yeni görüşmeler
06.08.2022 - 15:49 | Son Güncelleme: 06.08.2022 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : hulusi akar,
892896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/892896.aspx
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