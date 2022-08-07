Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günler binlerce aday KPSS sınavına girmiş ve sonuçları beklerken sınavdaki soruların bir yayınevinin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddia edilmişti. Konuya ilişkin yayınevine baskın yapıldıve çok sayıda test, dijital materyal ele geçirildi. Aynı günün gecesi ÖSYM Başkanı Aygün Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla görevden alınmış ve yerine Bayram Ali Ersoy atanmıştı.

Konuya ilişkin soruşturmalar devam ederken başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok isimden açıklama gelmişti. Bir açıklamada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sınavın hem mağduriyet yaşanmaması hem de haksız başarı elde edilmemesi için iptal edildiğini hatırlattı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DURUMA HEMEN MÜDAHALE ETTİ'

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığının iddia edilmesi ve ardından sınavın iptal edilmesini değerlendiren Bozdağ, şunları söyledi:

“Öncelikle burada olan hadisenin önemli ve büyük bir hadise olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü sınava giren on binlerce, yüz binlerce gencimizin geleceğiyle ilgili son derece önemli bir sınav. Bunun doğruluk, dürüstlük ilkelerine uygun bir biçimde yapılması devletin vazifelerinden bir tanesi. Devlet bunu temin edecek ve burada herhangi bir gölge, şaibe, endişe olmayacak, olmaması da icap eder.

Onun için son sınavdan sonra ortaya çıkan tartışmalar nedeniyle burada bir, vatandaşlarımızı rahatsız eden insanımızın gönlüne şüphe düşüren, tereddütleri çoğaltan durumlar ortaya çıkınca Cumhurbaşkanımız derhal duruma müdahale etti.

Yapılması gereken nedir işte öncelikle ÖSYM Başkanını görevden aldı. Evet, çünkü soruşturmanın sağlıklı yürümesi bakımından önemli. Devlet Denetleme Kurulunu derhal devreye soktu. Arkasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyu bütün boyutlarıyla soruşturmak ve aydınlatmak için bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında delillerin karartılmasını önlemek için bir takım adli kararlar alındı ve bunlar uygulandı. ÖSYM Başkanı değişti. Yeni ÖSYM Başkanı atandı ve sınavda iptal edilerek yeni bir sınavın yapılması kararlaştırıldı.”

'HÜKÜMET ŞUNU DA YAPMALIYDI' DİYEBİLECEKLERİ BİR ŞEY YOK'

Bakan Bozdağ, KPSS sorularının çalındığı iddialarını hiçbir tereddüde, şüpheye ve gölgeye mahal bırakmayacak bir şekilde soruşturmanın hem idari açıdan Devlet Denetleme Kurulu vasıtasıyla hem de adli açıdan savcılık vasıtasıyla yürümesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir diğer durum da gençlerimizin onca emeklerinin boşa çıkmaması. Bazılarının haksız bir başarı elde etmemesi, herkesin hakkı olan sonucu elde etmesi için atılması gereken adımlar da atıldı. Sınav iptal edildi. Burada hükümetin yapması gereken ne varsa hükümet hepsini tek tek yaptı. Ben buradan herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan birinin ‘hükümet şunu da yapmalıydı’ diye söyleyebileceği bir şey yok. Hemen hepsi yapıldı” diye konuştu.

'DELİLLERİN TOPLANMAI İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILDI'

KPSS sorularının çalındığı iddiası üzerine yürütülen çifte soruşturmada Devlet Denetleme Kurulunun devrede olduğunu anımsatan Bozdağ, “Adli tahkikat başlatıldı ve delillerin toplanması için ciddi adımlar atıldı ve bundan sonraki süreçte de bu kararlılıkla bu olayın esasında ne varsa maddi hakikati bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır. Elbette burada kastı, kusuru olan var ve burada birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka başka şeyler var ise bunlar da delilleriyle ortaya konduğu takdirde bunlarla ilgili de gereğini yapacağını, adalet terazisinin bu meselede dosdoğru tartıp herkese hak ettiğini vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım” ifadelerini kullandı.

KPSS soruşturmasında ön rapor: 3 soru birerbir aynı, 10 soru benzer KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturmada, uzmanlarca hazırlanan ön rapora göre, 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

ÖSYM duyurdu: Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği açıklandı.

KPSS'de 'sızıntı' iddiaları! DDK Başkanı'ndan asılsız haberlere yönelik uyarı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili bazı asılsız haberler paylaşıldığını belirterek, ''Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.