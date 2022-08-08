Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden günlük hava tahmin raporundan alınan bilgiye göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı öğrenildi. Bununla birlikte İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum’un kuzey, Hatay’ın kıyı, K. Maraş’ın batı, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji Marmara Denizi için saat verdi: Kuvvetli geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji il il açıkladı: Dikkat yağış geliyor Yurt genelinde hava durumu mevsim normallerinde seyredecek ancak Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.