Türkiye Gazetesi

Kamuda bilişim personeli olarak çalışanları yakından ilgilendiren yıllık izin kararı yürürlüğe girdi. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışan sözleşmeli bilişim personeline, kullanmadığı izinleri kullanma hakkı verildi. Alınan karara göre kullanılmayan izinler, personelin bir sonraki sözleşme dönemine aktarılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KULLANILMAYAN İZİNLER KULLANILABİLECEK

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personelinin, sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilmesinin önü açıldı.

Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları ise düşecek ve kullanılmayan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

RESMİ GAZETE'DE

Ayrıca bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurumda eğitim, fen, fen-edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinden mezun olanlar da istihdam edilebilecek.

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