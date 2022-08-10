Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun bilgileri nasıl elde ettiğini açıklaması çağrısında bulundu, aksi takdirde hakkında suç duyurusunda bulunulacak, işte detaylar...

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok..." ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek duyulmuştur.

- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

- Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır.

- İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliği, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır.

- Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!

1- YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangi ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça "fişlenmesi" anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun YSK sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Bunları hangi yolla elde etmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' açıklamasına da cevap veren Çelik, "Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor. Bütün bunlarla ilgili açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi.