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Son dakika: Diyarbakır'da 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonu' başladı
13.08.2022 - 13:23 | Son Güncelleme: 13.08.2022 - 13:31
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde 'Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu' başlatıldı.
Etiketler : diyarbakır,içişleri bakanlığı,
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