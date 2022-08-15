Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Savunma Sanayii Başkanlığı personel alacak. Buna göre, SSB bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere 97 proje bazlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Adayların 12-26 Eylül tarihlerinde SSB'nin internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurmaları ve sisteme yüklemeleri gerekiyor.

İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK

İlanda belirtilen şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları, sınav tarihi, yeri ve saatleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.

SINAV AŞAMALARI

Giriş sınavı iki aşamalı sözlü olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada adayların, ihtiyaç duyulan pozisyon için belirtilen özel bilgi ve ihtisas alanlarına ilişkin uzmanlık seviyeleri ölçülecek. Bu aşamayı geçenler ikinci aşamaya katılabilecek. İkinci aşamada, adayların teknik kapasitesi ve iş tecrübesinin ihtiyaç duyulan projelere uygunluğu, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin pozisyona uygunluğu değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 alınması gerekiyor.

Sınav sonuçları, SSB'nin internet sitesinden, asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

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