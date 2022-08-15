Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti 21'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yad ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgi muhabbeti kalplere saçtık. Bundan 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK Parti kuruluşu müjdesini paylaştık. Önümüzü şiir bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

AK Parti sandıktan hep yüzde 40-50 arasında oranlarla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve halk oylamasında yüzde 69'lara kadar çıkmıştır. Türkiye'nin en sıkıntılı döneminde büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime vatandaşıma teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

"BU KUTLU MÜCADELEYİ 2023 SEÇİMLERİNİ KAZANARAK TAÇLANDIRACAĞIZ"

AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla yeni bir döneme imza atmıştır. 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Asırlık eksikleri tamamlayarak, geleceğin dünyasının altyapısını kurduk. Projelerimizle damgamızı vurduk. Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız. 2023 vizyonunu demokrasi ve kalkınmada dünyanın en büyükleri arasında yer alma üzerine inşa etmektedir. Bizi bu yoldan alı koyanlara izin vermeyeceğiz. Eski Türkiye hastalıkları ve tuzakları ile irtifa kaybettirilmesine rıza göstermeyeceğiz.

"ZİNHAR İZİN VERMEYECEĞİZ"

Son günlerde bazı kesimler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasına zinhar izin vermeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalanları karşısında hakkı yukarda tutarak yapacağız. Yol arkadaşlarımdan İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali var gücüyle çalışmasını bekliyorum.

"BİZİM DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Gençler omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil yüz milyonlarca kardeşimizin umudunu taşıyorsunuz. 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahraman milletin yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz. Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlara, gözünü kalbini Türkiye'ye yöneltmiş milyonlara verecek çok umudumuz var.

Cumartesi günü önce Çorum'da oradan Hacıbektaş'a geçtik. bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Birlik, beraberlik, kardeşliğimize sarıldığımız sürece bunları hayata geçireceğiz. Herkes gibi bizde bir gün göçüp gideceğiz. Malum 2 metreküplük mezar bekliyor bizi. Nesiller boyunca hayırla yad edilmeyi sağlayacak zaferler bırakmayı ümit ediyoruz. Çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak.

AK Parti asırlık demokrasi ve kalkınma ile kalmayıp, Türk siyasetini de 21. yüzyıla taşıma başarısını göstermişti. Birileri hala ülkemizi yoksulluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, dünyadan kopuk, vizyonsuz hedefsiz, puslu iklime döndürmek istiyorsa da başaramayacaklar. Bir asır geriye götürmeye kalkanlara beraberce göstereceğiz. Bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si güzellemeleri ile çıkanlara kimse itibar etmiyor. İnşa ettiğimiz eserleri yıkma vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermeyesi, Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyorlar. Bir de tüm terör örgütleri ve uzantıları var.

SOSYAL KONUT MÜJDESİ

TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız.

İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına yaklaştırdık. Ülkemizin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Yerli elektrikli otomobilin üretimi devam ediyor. TOGG hazır. 2023 il çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı ekonomi programımız, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Bugün dünya ve Türkiye 10 yıl öncesine göre bile farklı yerde. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geleceğin üzerine kuruludur. Her ülkeye uyacak tek tip program yoktur. Şimdi kur garantili milli paradan bahsediyoruz. İktisatçıların bazıları gerçeği bildikleri halde kötülerlerken kör düşmanlık yapıyorlar.

AK Parti 21’inci yaşını kutluyor “Bir Olduk 21 Olduk” temasının işleneceği kutlamalar için hazırlanan video gösteriminde, AK Parti iktidarlarının 21 yıllık icraatları anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci yılı paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.