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MSB: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
16.08.2022 - 12:14 | Son Güncelleme: 16.08.2022 - 12:17
Türkiye Gazetesi
MSB:"Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiklerimiz, Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti."
Etiketler : msb,yunanistan,göçmen,
897018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/897018.aspx
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