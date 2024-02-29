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    • Haberler > Gündem > 9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi!

    9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Operasyon, Örgüt, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    9 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES-50 operasyonu kapsamında 2 suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.

    Güvenlik güçlerimiz suç örgütlerine göz açtırmıyor, çeteler bir bir çökertiliyor. Son olarak Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı  “Kafes-50" operasyonu düzenlendi. 2 suç örgütü daha çökertildi, elebaşları yakalandı. 

    SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLDİ

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-50" Operasyonlarında; Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin, Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu detayları paylaştı:

    9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi! - 1. Resim

    "Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

    Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL kamu zararına neden oldukları tespit edildi.

    9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi! - 2. Resim

    Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol’un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. 2’si tutuklandı, 7’sinin adli işlemleri devam ediyor.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlar sonucu; 124 bin adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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