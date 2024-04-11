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9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9’uncu yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak.

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hâle getirilmesi öngörülüyor. Hükümlülerin şartlı salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Pakette kadınların soyadı hakkıyla ilgili bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek. Teklifl e, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda da değişikliğe gidilecek.

Hâkim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni tedbirlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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