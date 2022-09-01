Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.
Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.
Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha hareket etti Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı devam ediyor: 6 gemi yola çıktı Tahıl sevkiyatı sürüyor. Ukrayna’dan tahıl yüklü altı gemi daha hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Ukrayna'dan toplam 1 milyon 43 bin 286 ton tahıl taşındı.