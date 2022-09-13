Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun"
Son dakika! Bakan Akar'dan sert tepki: Yunanistan akıllı olsun
13.09.2022 - 10:02 | Son Güncelleme: 13.09.2022 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun"
Etiketler : Bakan Akar,Yunanistan,
907947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/907947.aspx
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