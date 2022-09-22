MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hala getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Pençe Kilit operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.