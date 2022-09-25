Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı televizyon kanalında savunma sistemleri ve projelerdeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin savunma alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında olduğunu belirten Demir, “Ürünlerimizin teknolojik seviyelerini giderek artırıyoruz. Dünyada SİHA’larımızı herkes biliyor. İlk 10 içinde olduğumuz çok sayıda saha var. Füzeler ve roketlerde çok önemli seviyedeyiz. Deniz platformlarında bir dizi elektrik sistem ve silahlarda da önemli ölçüde yerlileşme var. Artık dünyada sayılı ülkeler arasına girme eğilimindeyiz. Millî muharip uçak devreye girdiğinde havacılık alanında da dünyada ilk beşe gireceğiz” dedi.

DÖNERSEK HERKES İÇİN KÂRLI OLUR

SSB Başkanı Demir, F-35 programından çıkarılma kararının tamamen Türkiye’nin dışında alındığını ve haksız, hukuksuz olduğunu vurgulayarak “Çok net şekilde art niyetli ve S-400 konusunun bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Biz oturup ağlayacak değiliz. Dönersek herkes için kârlı olur ama biz önümüze bakıyoruz. Bütün görüşmelerde bizim F-35 iddiamız, oradaki problemin masada tutulması gerekiyor. F-16 müzakeresi var diye F-35 konusunu kapatmayız” diye konuştu.

TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR

İsmail Demir, ABD ile yeni F-16 anlaşmasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

F-16 müzakereleriyle ilgili önce kendi uçaklarımı dört dörtlük devreye sokmamız lazım. Millî muharip uçağını yakın zamanda teslim edebilmek, Hürjet ve Kızılelma’nın da devreye alınmasını sağlamak gerekiyor. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Rus uçağı dâhil bütün alternatifler masaya gelir. Biz o boşluğu dolduramadık ‘Öldük, bittik’ diye bakılmaması lazım. Elimizdeki F-16’ları modernize etmek konusunda son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16’ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-16 çıkışı: Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetimine seslenerek, "Gerek teknik görüşmelerde gerekse siyasi görüşmelerde bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız" dedi.

Bu kadarı da pes… ABD’li senatörden Türkiye’ye skandal F-16 şartı ABD'li Senatör Chris van Hollen, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. F-35’lerin Türkiye’ye satışını engellemek için aktif rol oynadığını itiraf eden Hollen, F-16’lar için de skandal şartlar sıraladı. Hollen’ın açıklamasındaki Yunanistan ve YPG/PKK detayı dikkat çekti.