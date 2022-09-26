Türkiye Gazetesi

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" sebebiyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi de baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etti..

Dışişleri Bakanlığı'ndan bu yaşanılanlara tepki geldi. Bakanlıktan "İşgal altındaki Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı, gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarına derhal gerekli tedbirleri alması için çağrıda bulundu.

İsrail'den bir skandal daha! Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii İsrail yönetimi tarafından Yahudi yılbaşı bahanesiyle Müslümanlara kapatıldı. İsrail yönetimi daha önce de Harem-i Camii'ni Müslümanlara kapatmıştı.

Zelenskiy'den İsrail'e sitem: Hava savunma sağlayamamalarını anlayamıyorum Rusya-Ukrayna savaşında Batı'lı ülkelerin desteğini alan Ukrayna Lideri Vladimir Zeleskiy, katıldığı bir TV programında İsrail'in hava savunma sistemi vermemesini 'şok oldum' diyerek açıkladı.