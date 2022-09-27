Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, düğünden bir gün önce ‘iptal işlemi’ yapan organizasyon şirketinin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kurul’un gündemine gelen olay Mersin’de yaşandı. Tanınmış bir iş adamı ve vergi rekortmeni olan M.A., oğlu V. ve yeğeni E. için bir otelde çifte düğün yapmaya karar verdi. 770 kişilik düğün organizasyonu yapılması için bir firma ile anlaşma sağlandı. Düğün öncesinde 21 bin TL ödeme yapan M.A., kalan ücretin ise düğünden sonra ödenmesi konusunda anlaştı. Söz konusu firma düğünün yapılması istenen otel ile anlaşamayınca organizasyonu yapamayacağını bildirdi. Düğüne bir gün kala yeni bir firma ile anlaşma yapmak zorunda kalan M.A. ise yaşanan durumun gelin ve damat için büyük hayal kırıklığı ve tedirginlik oluşturduğunu, birçok kişinin şehir dışından geldiğini, tüm tanıdıklarından rica ederek kısmen de olsa kalmalarını sağladıklarını ve son günde bir firma ile anlaşmak durumunda kaldıklarını belirterek 31 bin lira tazminat talebinde bulundu.

YEREL MAHKEMEDEN RET

Davaya bakan Mersin 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, mal varlığı haklarından kaynaklanan zarar nedeniyle manevi tazminat talep edilemeyeceğini, tazminatın kazanç yoksunluğunu giderme aracı olmadığını ve başka bir organizasyon firmasıyla çifte düğün yapıldığını belirterek kişilik haklarına herhangi bir saldırı bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak davacıların manevi tazminat isteyebileceğine hükmetti. Mersin 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararında direnmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Yerel mahkemenin direnme kararını bozan Kurul, bu özel günlerde yaşanan olumsuz durumların gelin, damat ve yakınları için ömür boyu üzüntü kaynağı olacağının tartışmasız olduğuna dikkat çekerek, “Her ne kadar düğün aynı gün ve saatte aynı yerde yapılmış ise de organizasyonda aksamalar olduğu gibi bu sürecin bir bütün olarak davacılarda acı ve üzüntüye neden olduğu ve kişilik haklarını zedelediği kabul edilerek uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir” kararını verdi.

Paranızı geri alabilirsiniz! Yargıtay'dan emsal dersane kararı Yüksek mahkemeden milyonlarca öğrenci velisini ilgilendiren dersanelere ilişkin flaş bir karar çıktı. Yargıtay kararında 'Veli memnun olmazsa dersane o parayı iade eder' hükmü yer aldı.

İcra borcu olanlar dikkat! Yargıtay’da emsal takip kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, icra takiplerine ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, icra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödemenin takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceğine, takibin haklı olması sebebiyle borçlunun, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olacağına hükmetti.

Yargıtay’dan emsal karar: 20 lira için 20 sene hapis cezası aldı Yargıtay emsal niteliğinde bir karar imza attı. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, sokakta yürüyen iki öğrencinin cebindeki 10’ar lirayı gasp eden sanığın ‘yağma’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurların öğrenci olması gözetilerek mağdurlar bakımından bu para miktarının öneminin altını çizen mahkeme cezada indirim yapılmaması gerektiğine hükmetti.