Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.' denildi.

Mersin’de polisevine terör saldırısı, 1 polisimiz şehit düştü Son dakika... Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Bakan Soylu düzenlediği basın açıklamasında 1 polisimizin şehit düştüğünü duyurdu. İşte son gelişmeler.

Bakan Soylu duyurdu: Mersin'de bir polis şehit oldu Mersin'de teröristlerin polis evine düzenlediği hain saldırı sonrası olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada açıklamalarda bulundu. Soylu, saldırıda 1 polisimizin şehit düştüğünü, 1 polisimizin ise yaralandığını duyurdu.

Mersin'de polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı Mersin'de polisevine terör saldırısı düzenlendi. Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açan teröristler kadın çıktı, çatışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Ayrıntılar geliyor...