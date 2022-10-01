Türkiye Gazetesi

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 ay gibi bir süre içerisinde Ukrayna limanlarından 5,5 milyon tondan fazla tahılın taşınmasını sağlayan tahıl sevkiyatı, planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Son 3 günde Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Milli savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama

9 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl anlaşması kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından sevkiyat için hareket ettiğini bildirdi.

Son dakika! Guterres'ten Türkiye'ye övgü: Tahıl anlaşması dünya için umut Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için 'umut' olduğunu söyledi.

ABD tahıl anlaşması açıklaması: Küresel gıda fiyatlarını düşürdü ABD, Türkiye'nin öncülüğü ve BM'nin aracılığıyla imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna limanlarından dünyaya dağılan tahıl sevkiyatının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.