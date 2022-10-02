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Suriye'de DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı
02.10.2022 - 12:59 | Son Güncelleme: 02.10.2022 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus'ta, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6'sı sözde yönetici 15 teröristin yakalandığını açıkladı
Etiketler : suriye,son dakika,terörist,
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