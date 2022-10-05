Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birbirinden önemli müjdeler vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde kapısı çalınmamış hane bırakmadık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır. Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Genel merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara'daki çalışmalarımızı yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız.

Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla, erkeği kadınıyla, genci yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermeye kararlıyız. Bizim için kimin ne yaptığının, kimin kiminle olduğunun önemi yoktur; biz kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, menfaatlerini düşünmeden ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için her sözümüzü hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor.

'İNSANIMIZ ÇOK İYİ BİLİYOR'

Muhalefet, meydanlarda verdiği hiçbir sözün arkasında duramadı. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek pişkince geziyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, seçimden sonraysa ne sıkıntılar çekildiğini insanımız çok iyi biliyor.

'TEK PARTİYİZ, TEK İTTİFAKIZ'

Milletimizin önüne yeni bir vizyon, yeni bir programla, yeni projelerle çıkabilen tek partiyiz, tek ittifakız. İnşallah seçim süreci ilerledikçe projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Bugün milletimiz ekranları başında bizi heyecanla dinliyor. Milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 8 aylık vakit var. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık yasama süresi kalıyor. Verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağımıza inanıyorum.

'TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ALANDAKİ GÜCÜNÜ PERÇİNLEYECEK ADIMLARDA BULUNDUK'

Biz de bu salondaki son grup toplantımızı yaptığımız 15 Haziran'dan bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında katıldığımız pek çok programla ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdürdük. Bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü projelerin açılış heyecanını milletimizle yaşadık, diğer yandan Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü perçinleyecek adımlarda bulunduk."

'BU SEÇİMLERİN MOTTOSU TÜRKİYE YÜZYILI'

Milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, ilmik ilmik dokuyor, emek emek yükseltiyoruz. Günümüzün her anını, yılın her gününü büyük bir aşkla çalışarak geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu Türkiye yüzyılı. Yeni yasama yılı açılış konuşmamızda geçmişten bugüne yaptığımız kapsamlı değerlendirmenin ardından Türkiye yüzyılı başlığı altında ilk işareti de Meclis'te paylaştım. Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Bırakın memlekete faydalarının dokunmasını, kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise tüm enerjimizi evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmaya harcıyoruz.

'YENİ PROJELERİ DEVREYE ALIYORUZ'

Şehir hastanelerinden yollara, toplu konut projelerinden sosyal destek programlarından her alanlara insanımızın hayatına dokunacak yeni projeleri devreye alıyoruz. Geçenlerde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılışını yaptık. O da Bilkent Şehir Hastanesi'yle aynı büyüklükte, 4 bin 6 yatak kapasitesine sahip.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Malum zat bir zamanlar SSK'nın Genel Müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın. Ne yaptı bu adam? Onun döneminde hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Hastalarımız kan revan içinde kalıyordu. Hepsi bir tarafa, rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Nerede? SSK'nın hastanelerinde. Ey Bay Kemal, senin gidecek yerin var mı?

'SANDIK YOLU KENDİLİĞİNDEN AÇILACAKTIR'

Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi istiyorum. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmektedir. Bu sınamaların milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları vardır. Ülkemizin önündeki zorlukların ve insanımızın yaşadığı sorunların çözümü mümkündür. Peki, Türkiye'de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet, öyledir. Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır."

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Türkiye ekonomi programımız gündeme ilk geldiğinde birileri istihza ile karşılamış, kendi akıllarınca bıyık altından gülmüşlerdi. Biz bunların hiçbirine bakmadık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları kurduğumuz mekanizmalarla birer birer devre dışı bıraktık. Bu musibeti daha büyük bir değişim vesilesi haline getirdik. Salgın oldu üretime ara vermedik. Savaş çıktı, ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Türkiye'yi diğer pek çok başlık gibi bu konuda da dünyada öncü bir yere getirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Durmak yok, yola devam."

TOGG AÇIKLAMASI

İnsanımızın işini, aşını birinci sıraya koyduğumuz yaklaşımla ekonomi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu yılın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Önümüzdeki yılbaşında ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.

CHP'NİN BAŞ ÖRTÜSÜ TEKLİFİNE SERT TEPKİ

Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine çıkan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok.

Yav Kemal, doğru ol be! Birkaç tane başörtülü hanıma rozet takmakla bu işi çözdüğünü mü zannediyorsunuz? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Artık yaşanmayan bir sorunla ilgili gece yarısı çıkıp kanuni teklif etmesindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var onu da değerlendirmemiz lazım."

Bir kez daha altını çizmek istiyorum bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne Anayasa konusu olmaması gereken tabiî bir haktır.

Bu ülkede başörtüsü örtenler Rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu sizi niye rahatsız ediyor? CHP faşizmi geçmişte bürokratik vesayetle ve darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmamıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmiştir. Mekanizmayı perde arkasından işleten hep CHP zihniyetidir. Menderes'i de darağacına göndermekte tereddüt etmemişlerdir.

Başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek Anayasa düzenlemesi yapmıştık. Sırf CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını tekrar çiziyorum.

'BİZZAT KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİYDİ'

Başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek Anayasa düzenlemesi yapmıştık. Sırf CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını tekrar çiziyorum. 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeseydi Türkiye başörtüsü tartışmalarını ta o zaman gündeminden tamamen çıkarmış olacaktı. Bu değişikliğin iptali için büyük bir keyifle Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi."

Ayrıntılar geliyor...

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