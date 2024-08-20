Abd El Qadir Anas cinayetinde yeni gelişme! Suikastçılar saldırının hemen ardından...

Filistinli iş adamı Abd El Qadir Anas, İstanbul'da park halindeki arabasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda Anas’ın arkadaşı Fadi M. ile emekli asker olduğu öğrenilen koruması E.K. da yaralanmıştı. Kan donduran suikastta flaş bir gelişme yaşandı. Zanlılar olayın hemen ardından...

Olay pazar akşamı Kağıthane’ye bağlı Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta yaşandı. İsrail vatandaşı olduğu öğrenilen Filistinli iş adamı Abd El Qadir Anas (30) park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğradı.

Anas olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan arkadaşı Filistinli Fadi M. ağır yaralandı. Anas’ın emekli asker olduğu öğrenilen koruması E.K. ise ayağından vuruldu.

CENAZESİ ALINMADI!

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, iş adamının cansız bedeni otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemleri tamamlanan Anas’ın cenazesinin alınması için yakınları tarafından herhangi bir başvuru yapılmadı.

Suikastı gerçekleştiren şahıs, olay yerinden yaya olarak kaçıp, kendisini bölge yakınlarında bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı.

Zanlıların kaçarken kullandığı 2 otomobili bulan emniyet görevlileri, kiralık olduğu belirlenen 2 otomobilde yaptıkları aramada, bir silah ele geçirdi. Olaya ilişkin kamera görüntüleri incelendi, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şüphelilere ulaşıldı.

CİNAYETTEN 2.5 SAAT SONRA YURTDIŞINA KAÇTILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024’te 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra) Kırklareli’nden yurtdışına çıktıları tespit edildi. Yapılan arşiv araştırmalarında şüphelilerden L.E.E.’nin, olayın faili olan şüphelilerin ulaşımını sağladığı, kendisine yönelik 6 Haziran 2023’te Şişli’de silahlı saldırıda yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirlendi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden şüpheliler L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi.

SALDIRIDA MOSSAD ŞÜPHESİ!

Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülürken, olayda kullanılan silaha susturucu takılması, saldırı düzenlenen kişilerin Filistinli olması, “Mossad operasyonu mu?” sorusunu da gündeme getirdi.

BABASI KONUŞTU: SİYASİ BİR OLAY DEĞİL

Abd El Qadir Anas’ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının ardından ambulans ve polisin hemen olay yerine geldiğini belirten acılı baba, “Polisler çok ciddi bir şekilde çalıştılar, bizimle ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz. Biz Filistinliyiz ama İsrail vatandaşıyız. Pasaportumuz da İsrail pasaportu, Türkiye’ye çok sık gelip gidiyoruz. Saldırının sebebini henüz bilmiyoruz. Polisin araştırmaları devam ediyor.

Saldırganların bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyoruz.Oğlum her zaman Türkiye’ye gidip gelirdi. En son küçük kızı ile gelmişti. Ben de onları ziyarete gelmiştim. Oğlum Türkiye’yi çok severdi. Biz hiç tehdit almadık, başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor” diye konuştu.