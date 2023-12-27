ABD, neden ateşkes istemiyor? Gazze'nin kuzeyinden Akdeniz'e uzanan ekonomik koridor planı devrede!

27 Aralık 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:05

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sol Grup üyesi Mick Wallace, Genel Kurulu'daki konuşmasını sosyal medya hesabı X'ten paylaşarak, 7 binden fazla Filistinli siyasi tutuklunun İsrail hapishanelerinde tutulduğuna dikkat çekti.

Wallace, konuşmasında, "Bu kişilerden 2 bini, herhangi bir suçlama olmaksızın, yargılanmaksızın ve süre sınırlaması olmaksızın idari gözetim altında tutulmaktadır. İsrailliler, idari gözaltında rehin tutulan tüm Filistinlileri serbest bırakmalıdır" şeklinde ifadeler kullanarak Filistinli siyasi tutukluların durumuna vurgu yaptı.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEN AKDENİZ'E EKONOMİK KORİDOR PLANI

Ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen tasarıyı veto etmesini, AB ve 7 ülke arasında imzalanan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" ile ilişkilendiren Wallace, "ABD'nin BMGK'deki vetosu, savaş suçlarına karışmaktan çekinmediklerini gösteriyor. Ateşkes olmadan, Gazze'nin kuzeyinden Akdeniz'e uzanacak ekonomik koridorlarına ulaşmadıkça umurlarında olmayacaklar. ABD'nin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı koyma çabası, Filistinli çocukların kanıyla vaftiz edilerek başlatıldı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun Sol Grup üyesi Mick Wallace

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖLÜ BİR FİKİR"

Wallace, "İki devletli çözüme gelince, bu artık ölü bir fikir. Bu çözüm, hiçbir şey yapmamak ve İsrail'in terörist apartheid devletinin yıllardır olanak sağladığımız eylemlerine devam etmesine izin vermek için bir kılıf." değerlendirmesinde bulundu.

Yalnızca Filistinli ve İsraillilere eşit haklar sağlayan tek bir devletin uluslararası hukukla uyumlu olacağını savunan Wallace, "Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var, insani ateşkese değil." ifadesini kullandı.

"HİNDİSTAN-ORTA DOĞU-AVRUPA EKONOMİK KORİDORU"

Hindistan'ın ev sahipliğinde eylülde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Koridorun, ticaretin artırılması, enerji kaynaklarının sağlanması ve dijital bağlantının geliştirilmesine yardımcı olması hedeflenirken, zaptı imzalayan ülkeler arasında Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ile AB bulunuyordu.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru, Hindistan'ı Batı Asya/Orta Doğu'ya bağlayan Doğu koridoru ve Batı Asya/Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan Kuzey koridoru olmak üzere iki ayrı koridordan oluşacak.

Önerilen koridor, Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanacak. Hindistan'dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi de projede öngörülüyor.

ÇİN'İN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Kuşak ve Yol Girişimi (BRI), Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlamıştı.

"Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" projesi, Çin'in bölgedeki ekonomik hedeflerine meydan okuma olarak değerlendirilirken, koridorun Hindistan'ı, Güney Doğu Asya'dan Körfez'e, Batı Asya'ya ve Avrupa'ya uzanan ticaret akışı rotası üzerinde sağlam bir şekilde konumlandırması bekleniyor.

Koridorun Hindistan'a önemli stratejik ve ekonomik avantaj sağlamasının yanı sıra Asya'da Çin'e karşı büyük fırsatlar sunacağı belirtiliyor.

ABD ve AB'nin, Çin'in Asya'daki ekonomik gücüne karşı Hindistan'ı Orta Doğu ve Akdeniz'e bağlayacak yeni bir gemi ve demir yolu koridorunun geliştirilmesine destek vermesi dikkati çekmişti.

Analistler, ABD için Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu, Washington'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi geleneksel Arap ortaklarının Çin, Hindistan ve diğer Asyalı güçlerle ilişkilerini derinleştirdiği bir dönemde Pekin'in bölgede artan etkisine karşı bir önlem olarak değerlendirmişti.

Planlanan koridorun İsrail'den geçeceğini belirten analistler, Biden yönetiminin İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında son dönemde normalleşen ilişkileri geliştirme çabalarını destekleyebileceğine, Suudi Arabistan'ı da Tel-Aviv ile ilişkileri geliştirmeye zorlayabileceğine işaret etmişti.

AB için ise bu proje, Birliğin zengin körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarını derinleştirme çabalarını destekleyecek.

AB, zaten 2022'de Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne alternatif olarak oluşturulan Küresel Geçit planına göre, gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına 2027'ye kadar 300 milyar avroluk kaynak sağlayacağını duyurmuştu.