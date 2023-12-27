BM'den Gazze için kritik atama: Eşi Filistinli olan eski bakan insani yardımları yönetecek

27 Aralık 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:12

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya ve sivil katliamlarına devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu kıyım karşısında işlevsiz kalmakla ve krizi derinleştirmekle eleştirilen Birleşmiş Milletler'den (BM) ise önemli bir Gazze adımı geldi.

DİKKAT ÇEKEN İSİM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek için eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'ı koordinatör olarak atadı.

BM Sözcülük Ofisi'nden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) cuma günü kabul edilen 2720 sayılı kararda, Gazze'ye insani yardımların ulaşımını hızlandırmak için Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü atanması talebine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in, Kaag'ı "Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek" amacıyla atadığı kaydedilirken, Kaag'ın aynı zamanda çatışmaya dahil olmayan ülkelerin yardımlarını koordine etmek için bir mekanizma da oluşturacağı bildirildi.

Kaag'ın diplomasi, siyasi ve insani yardım konularındaki deneyimine vurgu yapılan açıklamada, çalışmalarına BM Proje Hizmetleri Ofisi'nin (UNOPS) destek vereceği ifade edildi.Kaag'ın daha önce dışişleri bakanlığı dahil Hollanda hükümetinde üst düzey görevler üstlendiği, BM sisteminde de kıdemli görevler yürüttüğü belirtildi.

EŞİ FİLİSTİNLİ

Eşi Filistinli olan Sigrid Kaag'ın özel hayatı, Hollanda medyasına göre 'dehşet verici bir şekilde, büyüteç altındaydı'. Aşırı sağcı kesim, Kaag’ı eleştirmek için zaman zaman sosyal medyada, onun ve ailesinin eski Filistin lideri Yaser Arafat’la çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Kaag, Hollanda'daki siyasal ortamı eleştirerek, popülizm ve İslamofobiye karşı çıktı.Kaag, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça biliyor.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN 'ACİL ADIM' ÇAĞRISI

BMGK, 22 Aralık'ta Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen kararı kabul etmişti. Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için Genel Sekreter'in Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü" ataması üzerinde mutabık kalmıştı. Kararda, Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edilmişti.

Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunulan kararda, gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirilmişti. Koordinatörün, insani yardımların türünü teyit etmesi talep edilen kararda, aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını "kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme" görevleri verilmişti.

Kararda, koordinatörün BMGK'ye çalışmaları hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istenilirken, tüm taraflara koordinatörle işbirliği halinde hareket etme çağrısı yapılmıştı.