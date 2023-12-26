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    İsrail'den Kızılay merkezine bombardıman!

    İsrail'in Gazze'yi işgal planında 81. güne girilirken ağır bombardıman devam ediyor. Han Yunus kentine gece boyu düzenlenen saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti. Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezi de topçu atışlarıyla vuruldu.

    İsrail&#039;den Kızılay merkezine bombardıman!
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 81. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine, Bureij ve Nuseyrat mülteci kamplarına ve Juhor ad-Dik köyüne saldırı gerçekleştirdi. Han Yunus kentinde bir evi hedef alan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

    KIZILAY MERKEZİ DE VURULDU

    Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus’taki merkezinin üst katına topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Binada yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Tesis ve çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada, onlarca savaş uçağının son 24 saat içinde Gazze'nin güneyinde 100'den fazla hedefi vurduğu belirtildi.

    Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IsrailFilistinGazzeSaldırı
    Haberler > Dünya > İsrail'den Kızılay merkezine bombardıman!
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