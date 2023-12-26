İsrail hükümetinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor! Savunma Bakanı Gallant'ın gözü Netanyahu'nun koltuğunda

26 Aralık 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 21:22

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun yaptığı haberde, Savunma Bakanı Gallant'ın Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler konusunda konuşmak istediği fakat bunun Netanyahu tarafından engellendiği belirtildi.

Bakan Gallant, Mossad Şefi Barnae ile 2 kere görüşme çağrısı yaptığı fakat bu girişimin Başbakanlık tarafından baltalandığı ifade edildi.

Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.

Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KABİNE İÇİNDE BÜYÜK REKABET

İsrail merkezli Haaretz gazetesi daha önce Netanyahu-Gallant arasındaki düşmanlığını inceleyen "İsrail Savunma Bakanı Netanyahu'nun halefi olmayı hedefliyor" başlıklı bir haber yayınlamıştı. Aktarılana göre, Savunma Bakanı Gallant, uç fikirleriyle ön plana çıkarak güçlü bir profil çiziyor ve Netanyahu'yu zorlayacak kararlar almaya zorluyor. Netanyahu ise Gallant'ın önüne taş koymakla uğraştığı ve bu rekabetin savaşın yürütülmesinde sorunlar oluşturduğu kaydedildi.

Son dakika gelişmeleriyle birlikte İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

20:18 İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 495'e yükseldi.

12:02 İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü



11:08 İsrail'in Gazze saldırılarının Batı'daki Müslüman algısını olumlu yönde değiştirdiği belirtiliyor



11:04 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Filistin Kızılayına ait merkezin üst katlarını topçu atışıyla hedef aldığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



10:49 İsrail basınına göre Netanyahu, Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi



10:42 Harvard'da "ifade özgürlüğünü savunan" Rektör Gay'i destekleyen Yönetim Kurulu istifaya çağrıldı



10:38 İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledik

10:20 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insan hakları ihlallerini rapor haline getirip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerine iletti.

10:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttukları Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceği beklentisinin "bir hayal olduğunu" ileri sürdü.

09:51 İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

09:38 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.

06:40 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "savaş sonrası" işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini duyurdu.

06:01 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savundu.

04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

04:10 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.

03:35 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine dikkati çekti.

02:47 İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

02:15 İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

02:08 Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen Çığlık-7 adlı filmin yönetmeni Christopher Landon, 'yapımın artık bir kabusa döndüğünü' dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıkladı.

01:52 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli" şeklinde tepki verdi.

01:47 Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetiminin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD'yi protesto etti.

01:05 İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

00:53 Gazze Şeridi'nin Deyr Belah Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında evleri yıkılan acil servis çalışanı Sağlık Görevlisi Ahmed Matar'ın, hastaneye getirilen üç çocuğunu teselli etmeye çalışması dikkat çekti.

00:47 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

00:41 İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta ailesiyle bir okula sığınan İman el-Mısri isimli hamile kadın dördüz annesi oldu.

00:37 Avustralya'nın Melbourne kentinde, ulusal televizyon kanalında canlı yayınlanan Noel programında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.