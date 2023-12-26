İsrail’den çarpıcı ‘Hamas’ itirafları: Savaşı kaybettik

26 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:51

7 Ekim’de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuna karşı saldırı başlatan İsrail, tam kuşatma altına aldığı Gazze’de terör estirdi. İşgalci İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden Gazze’deki sivil yerleşim bölgelerini 60 bin tona yakın bombayla vurdu.

Hastane, ambulans, okul, ibadethane ve mülteci kamplarını bile bombalayan İsrail güçleri, 20 binden Filistinliyi katletti. Saldırılarda on binlerce kişi yaralanırken binlerce kişinin cansız bedenlerinin ise enkaz yığınlarının altında bulunmayı bekliyor.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN ÇARPICI İTİRAF

Dünyanın gözü önünde savaş suçları işlemekten imtina etmeyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 81. günde de devam ederken eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, savaşın gidişatını değerlendirdi.

Bölgede yaşananlar üzerinden çarpıcı itiraflarda bulunan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini dile getirdi.

NETANYAHU’YU HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı’nı hedef alan Halutz, savaşı kazanmaları için Binyamin Netanyahu’nun görevinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Tel Aviv’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna röportaj veren Halutz, İsrail’in 2 milyondan fazla Filistinlinin dünyadan bağlantısını kestiği Gazze Şeridi’ndeki katliam saldırıları hakkında konuştu.

İsrail ordusunun kayıplarına işaret ederek şu ana kadar Hamas'a üstünlük kuramadığının altını çizen Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

'GAZZE KASABI'NIN BİLETİ KESİLDİ

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze kasabı' olarak nitenlendirdiği Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

İSRAİLLİ ÜST DÜZEY YETKİLİ: GÜNEYDE ZORLANIYORUZ

Halutz’un açıklamaları İsrail kamuoyunda büyük yankı uyandırırken İsrailli üst düzey askeri bir yetkili de dikkat çeken itirafta bulundu.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine açıklama yapan yetkili, ordunun Gazze Şeridi’nin güneyinde zorlandığını, kontrolü sağlamasının aylar sürebileceğini söyledi.

"BEKLENENDEN FAZLA KAYIP VERDİK"

Bölgede beklenenden daha fazla askeri altyapı bulunduğunu ifade eden yetkili, Hamas’ın, askerleri tünellere çekme taktiği uyguladığını, bu sebeple de kayıpların arttığını aktardı.