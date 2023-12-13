Hamas’tan İsrail’e ‘üst düzey’ darbe! Tabur komutanı ve çok sayıda subay öldürüldü

13 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:12

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail ordusunun, 7 Ekim’de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunu gerekçe göstererek başlattığı karşı saldırı, soykırım ve işgale dönüştü.

İşgal ordusunun Gazze’de sivil yerleşim yerlerine yönelik on binlerce ton bomba kullanarak düzenlediği saldırılarda 20 bine yakın masum Filistinli hayatını kaybetti. 50 binden fazla insan ise yaralandı.

Hastane, ambulans, okul, ibadethane ve mülteci kampı ayırt etmeksizin kentteki kamu alanlarına bomba yağdıran İsrail dünyanın gözü önünde savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Ancak işgal güçleri kuşatma altına aldığı Gazze'de istediği ilerleyişi sağlayabilmiş değil. Hamas’tan beklemediği bir dirençle karşılaşan İsrail, savaşın başından beri çok sayıda üst düzey askerini çıkan çatışmalarda kaybetti. Bölgede çatışmalar sürerken İsrail ordusu, dün de Hamas’tan büyük bir darbe yedi.

TABUR KOMUTANI VE ÇOK SAYIDA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda İsrail ordusundan 5'i subay, 8 asker öldü. Ölenler arasında Golani Tugayı'nın 13. Taburu komutanı Almog'dan Yarbay Tomer Grinberg'in de olduğu açıklandı.

ÖLEN ASKER SAYISI 113’E YÜKSELDİ

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin son ölenlerle 113'e çıktığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 442 olduğu belirtildi.

İSRAİLLİ YARALI ASKER SAYISI

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı, bunlardan 263'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İşte Hamas-İsrail savaşında dakika dakika yaşananlar…

09:46 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

09:43 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, "Gazze'de daha fazla insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

09:31 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalarda İsrail ordusundan 5'i subay, 8 askerin öldüğü belirtildi.

08:58 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında yer alan Kasasib bölgesine düzenlediği baskınının ardından bölgede oluşan yıkım görüntülendi.

07:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

07:23 Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

04:14 İsrailli iki bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı şeklindeki" açıklamalarına yanıt olarak yaptıkları ilk resmi yorumda, Tel Aviv'in, "bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini" kaydetti.

03:42 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, İsviçreli yetkililerin, fikirlerini değiştireceğini umduğunu belirtti.

02:29 İsrail hükümetinin, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 18 bin Filistinlinin ölümüne yol açan saldırısı için hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık bütçesi, yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin payının "güvenlik" gerekçesiyle artırılması karşısında hararetli tartışmaların gölgesinde İsrail Meclisi'nde komisyondan geçti.

01:54 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e olan güçlü desteklerini sürdüreceklerini, ancak Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatının korunması noktasında İsrail'in daha hassas olması gerektiğini söyledi.

00:56 Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı.

00:43 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

00:42 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

00:01 Mısır, İsrail'in sahadaki tüm uygulamalarının Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını duyurdu.