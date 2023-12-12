İsrail günlerdir hazırlık yapıyordu! Gazze'de kan donduran plan devrede

12 Aralık 2023 22:30 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 23:10

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Wall Street Journal

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail güçleri Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırmaya devam ediyor. Hamas ise Gazze'de ilerleyen işgal ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Hamas Gazze'de tüneller sayesinde avantaj sağlarken, İsrail de geçtiğimiz günşerde hazırladığı korkunç planı uygulamaya koydu.

HALEVİ 'İYİ BİR FİKİR' DİYEREK DUYURMUŞTU

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi geçtiğimiz günlerde Hamas'ın yeraltı tünellerini kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendirirdiklerini belirterek, tünelleri deniz suyuyla doldurmanın iyi bir fikir olduğunu söylemişti.

TÜNELLERE SU VERİLMEYE BAŞLANDI

O açıklamanın ardından İsrail'in harekete geçtiği öğrenildi. Operasyonlar hakkında bilgi alan ABD'li yetkililere göre İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki geniş tünel kompleksine deniz suyu pompalamaya başladı. Tünelleri suyla doldurma girişimi, İsrail'in Hamas’ı yok etmek için denedi ği çeşitli tekniklerden sadece biri.

"REHİNELER DE TÜNELLERDE"

Wall Street Journal’ın iddiasına göre, İsrailli yetkililer tünel operasyonlarının gizli olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı. Hamas'ın geniş yer altı sisteminin savaş alanındaki operasyonlarının anahtarı olduğunu düşünen İsrail ordusu, ayrıca bazı rehinelerin de tünellerde tutulduğuna inanıyor.

BİNLERCE MAHSUL VE SU KAYNAĞI TEHLİKEDE

ABD’li yetkililer ise tünellere deniz suyu pompalamanın etkili olmayacağından şüphe ederken, Gazze'nin tatlı su kaynaklarını da tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyor. Mısır aynı yöntemi 2015 yılında tünellerin kaçakçılar tarafından kullanıldığı dönem denemiş, deniz suyu civardaki çiftçilerin mahsullerin zarar görmesine neden olmuştu.

Eğer aynı süreç yaşanırsa, Gazze gelecekte büyük bir su sıkıntısı ve kıtlık yaşayabilir.