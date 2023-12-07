İsrail'den soykırıma yeni boyut! Katliam yer altına iniyor

7 Aralık 2023 03:57 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 06:33

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırım 62. gününe girerken Netanyahu yönetimi katliamı yeni bir boyuta taşıdı. Hamas bahanesi ile Gazze’yi işgal etmeye çalışan İsrail, tünellere su vermeye başladı. İsrail’in bu girişimi “yerin üstü ile birlikte altını da mahvederek Gazze’de tabii hayatı felç etmek” olarak yorumlandı. Hamas kanadından Türkiye gazetesine yapılan açıklamada, İsrail’in tünellere su vermekle direnişe diz çöktüremeyeceği, gaz, bomba ve su tazyiklerine karşı bir dizi tedbirlerin alındığı vurgulandı. Filistinli Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Emin “Tünellere verilen tuzlu su Gazze’de tarım, hayvancılık dâhil bütün natürel dengeyi bozma amaçlı bir girişimdir. Gazze’yi nefes alamaz hâle getirme operasyonudur” dedi.

DEV SU MOTORLARI KURDU

İsrail, ateşkesin bitişi ile birlikte bombardımanı sürdürürken Gazze kıyısına da dev su motorları kurdu. Şehir içine deniz suyu taşıyan boru hatları döşeyen işgal rejimi ele geçirdiği bazı tünellere tazyikli su vermeye başladı. Hamas kanadı İsrail’in girişimini “şov” olarak nitelendirdi ve bunu daha önceki saldırılarda da denediklerini ve sonuç alamadıklarını açıkladı. Direnişin tünellere su verilerek diz çöktürülemeyeceği vurgulanan açıklamada İsrail’in yer altına dönük robot ya da köpek gönderme, su, gaz ya da farklı bomba türleri ile ağı çökertme gibi karşı tedbirlerin alındığı kaydedildi.

CANLI YAPI ZEHİRLENECEK

Filistinli Tabipler Derneği Başkanı Dr. Muhammed Emin ise “İsrail’in amacı, yer altına pompaladığı milyonlarca metreküp su ile yer altı sularının bütün kimyasını bozmak. Orada bütün canlı yapıyı zehirleyerek etkisi 50-60 yıl sürecek tahribata yol açmak. Gazze zaten kuşatma altında bir şehir ve tek geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı bitirdiğinizde zaten orada herhangi bir hayattan bahsetmek mümkün değil. Bu aynı zamanda bir doğa katliamı. Siyonist işgalciler Gazze’den çekilse dahi şehirde kimse nefes dahi alamayacak” dedi. İsrail, savaşın ilk gününden itibaren yerleşim birimiyle birlikte zeytinlikleri ve tarlaları da hedef almıştı. Tarım alanındaki zararın 5 milyar doları bulduğunu belirten Gazze yetkilileri “Deniz suyunu yer altına basma planı da bu stratejinin devam” dedi.

REHİNE YAKINLARINDAN TEPKİ

İsrail’in tünellere su verme hamlesine, rehine yakınlarını harekete geçirdi. Netanyahu aleyhine yapılan gösterilere katılanlar, böyle bir durumda kendi yakınlarının da öleceğini belirterek “Netanyahu itibarını korumak için yakınlarımızı gözden çıkardı” diye tepki gösterdi. Rehine yakınları kabine üyeleri, ordu ve istihbarata “Yakınlarımızı kurtarmak için hassasiyet gösterin” çağrısı yaptı.