Washington Post İsrail'in Gazze hezimetini kaleme aldı: Hamas'ı yok etme hedefi çok uzak

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post, İsrail-Hamas savaşını konu alan bir analiz yayınladı.

Haberde, İsrail'in Hamas'ın yeterli sayıda Hamas üyesini öldüremediği, Gazze'deki tünellerin kapaılatamadığı ve Hamas'ın İsrail topraklarına roket atmasını da engelleyemediğine dikkak çekildi.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE KONTROLÜNÜ SAĞLAYAMADI

Analize göre İsrail kara harekatının ilk hedefi olan Gazze'nin kuzeyinde dahi kontrolü tam olarak sağlayamadı.

Gazze kentinin bazı semtlerinde Hamas'ın yoğun bir hazırlık yaptığı ve şiddetli çatışmalara hazırlandığıda iddia edildi.

Gazeteye göre, Gazze'nin Şucaiyye semti de hala ele geçirilemeyen yerler arasında.Bu semt, İsrail'in 2014'teki Gazze saldırılarında Hamas üyeleriyle en yoğun çatışmaların yaşandığı yer olmuştu.

İsrail ordusu Cebaliye'de de kontrolü tam olarak sağlayamadı. Dolasıyla bu bölgelerde en kanlı çatışmaların henüz başlamadığına dikkat çekiliyor.

HAMAS'IN 27 BİN İLA 40 BİNE YAKIN ÜYESİ VAR

Hamas'ın 27 bin ila 40 bin üyesi olduğu ve İsrail'in şimdiye kadar 5 bin Hamas üyesini öldürdüğü tahmin ediliyor.



İsrailli yetkililer, esas hedeflerininse Hamas'ın Gazzedeki lideri Yahya Sinvar ve askeri lideri Muhammed Deif olduğunu belirtiliyor. Bu iki ismi bulabilmek için yoğun bir istihbarat faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. İsrailli yetkililer Sinvar ve Deif öldürülünceye kadar operasyonlarını sürdürmekte kararlı olduklarını vurguluyor.

TÜNELLERİN 3'TE 1'İNİ BİLE YIKMAYI BAŞARAMADI

Washington Post gazetesi Hamas'ın Gazze'nin altına kazdığı tünellerin durumunu da analiz etti. Uzmanlara göre, İsrail bu tünellerin üçte birini ele geçirmeyi ve yıkmayı hala başaramadı.

Hamas'ın İsrail topraklarını hedef alan roket saldırıları azalsa da hala sürüyor. Tüm bu veriler dikkate alındığında İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefinden oldukça uzakta olduğu yorumları yapılıyor.

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