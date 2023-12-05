İsrail, Hamas'ı tünellerden çıkarmanın yolunu buldu! Korkunç plan kan dondurdu

5 Aralık 2023 22:59 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 23:23

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail güçleri Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırmaya devam ediyor. Şu ana kadar Gazze'deki kanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini aştı.

Öte yandan Hamas, Gazze'de ilerleyen işgal ordusuna karşı direnişe devam ediyor. Hamas Gazze'de tüneller sayesinde avantaj sağlarken, İsrail de korkunç bir planla hem Hamas'ı hem tünelleri yok etmeyi planlıyor.

HALEVİ 'İYİ BİR FİKİR' DİYEREK AÇIKLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kara harekatını genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi çevresini ziyaret etti.

Hamas'ı yeraltından çıkarmak için planları sorularn Halevi, "Yeraltı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri deniz suyuyla doldurmak iyi bir fikir. Henüz bu konuda yorum yapmayacağım." dedi.

BİRÇOK YÖNTEM DÜŞÜNÜLÜYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'de birden fazla yeraltı yapısıyla karşılaştıklarını, "Hamas üyelerinin bu yapıları kullanmasını önlemek için patlatma, yıkma gibi seçenekler de dahil farklı yöntemlere sahip olduklarını" ifade etti.

HEDEFTE HAMAS LİDERİ VAR

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının 60'ıncı gününde Han Yunus'a yöneldiğini belirten Halevi, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar hakkında, "Hamas liderlerinin 7 Ekim saldırılarının sorumlusu ve İsrail için meşru hedef olduğunu, hepsine ulaşacaklarını" dile getirdi.

"YIKIMDAN HAMAS SORUMLU"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin durumundan endişe duyduklarını ve istihbarat toplamak için çalıştıklarını söyleyen Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yol açtığı yıkım hakkındaki soruya ise, "Hamas'ın bu yıkımdan sorumlu olduğu" cevabını verdi.