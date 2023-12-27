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    Hamas’ın yok edilmesi neden imkansız? İsrailli askeri uzman itiraf etti!

    Kanal 12 televizyonunun analisti İsrailli askeri uzman Nir Dvori, Hamas’ın son 24 saatte İsrail’e ciddi darbeler vurduğunu belirterek, “Gerçekten de Hamas, çok iyi bildiği bölgede gerilla savaşındaki üstünlüğünü kullanıyor. Mevcut şartlarda HAMAS'ın yok edilmesi imkansız” ifadelerini kullandı.

    Hamas’ın yok edilmesi neden imkansız? İsrailli askeri uzman itiraf etti!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Nir Dvori, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyini çok iyi bildiği için burada İsrail ordusuna üstünlük sağladığını ve son 24 saatte verilen can kayıplarının, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını gösterdiğini belirtti.

    "İŞGAL EDİLEN BÖLGELERDE BİLE TÜNELLERDEN ÇIKIYOR"

    Hafta sonu tatilinde Gazze'de 14 askerin öldüğünü hatırlatan Dvori, İsrail askerlerinin izini sürme, işgal edilen bölgelerde bile tünellerden çıkarak tanksavar füzeleri veya RPG mermilerini ateşleme gücüne sahip olan Hamas savaşçılarının, İsrail güçleri içinde can kaybı yaşanmasına neden olduğunu aktardı.

    "HAMAS'IN YOK EDİLMESİ İMKANSIZ"

    "Gerçekten de Hamas, çok iyi bildiği bölgede gerilla savaşındaki üstünlüğünü kullanıyor. Mevcut şartlarda HAMAS'ın yok edilmesi imkansız." diyen Dvori, şöyle devam etti:

    "Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail güçleri halen, direniş güçleri tarafından uzun bir zaman önce hazırlanmış olan savunma hattını yarmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde geldiği noktadan istifade etmeye ve bölgeyi model haline getirmeye çalışıyor."

    Dvori, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini neredeyse tamamen "kontrol altına alması ve Hamas'ın orada olmaması" nedeniyle bu modelin uygulanmasının mümkün olduğunu savundu.

    Gazze'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, yerel halktan oluşan ve insani yardım dağıtımından sorumlu bir organ oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Dvori, ileride bu organın Gazze'de işlerin idaresini eline alabileceğini ifade etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HamasGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > Hamas’ın yok edilmesi neden imkansız? İsrailli askeri uzman itiraf etti!
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