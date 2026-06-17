Kadavra açılmadan röntgen ve gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle otopsi yapılması sistemi önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek.

Gamze Erdoğan ANKARA - Adli tıpta yıllardır konuşulan “virtopsi” tekniği, yani kadavra açılmadan röntgen ve gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle otopsi yapılması sistemi, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek. Edinilen bilgilere göre, özellikle dini sebeplerle klasik otopsinin tercih edilmediği ülkelerde ya da bulaşıcı hastalık nedeniyle yüksek risk taşıyan vakalarda virtopsi önemli avantaj sağlayacak.

Adli tıpta yıllardır beklenen yenilik: Otopsiler kadavra açılmadan yapılacak

Yapay zeka ile entegre çalışacak sistem sayesinde, klasik yöntemlerle günler sürebilen analizlerin saatler içinde tamamlanması mümkün olacak. Böylece mahkemelerin rapor bekleme süresinin de önemli ölçüde kısalması hedefleniyor. Gazetemizin daha önce de gündeme getirdiği, Adalet Bakanlığı’nın “Adli tıpta yapay zeka dönemi” hedefleri doğrultusunda; bilirkişi raporlarından otopsi analizlerine, kriminal incelemelerden veri değerlendirmelerine kadar geniş bir alanda hayata geçirilecek düzenlemeler hızlanıyor. Bu kapsamda virtopsi sistemi, adli tıpta en dikkat çeken yeniliklerden biri olarak görülüyor.

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YARGIDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Öte yandan, Adalet Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen “UYAP AI Karar Destek Sistemi” ile yargı süreçlerinde hız, verimlilik ve etkinliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sistem üzerinden 30 milyondan fazla yüksek mahkeme kararı ve içtihadın saniyeler içinde taranabilmesi hedefleniyor.

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Sistem sayesinde hakim ve savcılar için araştırma ve analiz süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Sistemle, bilirkişi raporları ve hukuki değerlendirmeler içtihatlarla karşılaştırmalı olarak analiz edilebilecek. Gerekçeli karar taslakları ve delil analizleri hızlı şekilde hazırlanabilecek. Benzer suç tipleri ve yüksek yargı kararları esas alınarak iddianame taslakları oluşturulabilecek. Tanık ifadeleri, şüpheli beyanları ve tutanaklar karşılaştırmalı şekilde analiz edilebilecek. Tutarsızlıklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar sistem tarafından tespit edilerek kullanıcıya sunulabilecek. Nihai kararı ise geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine yargı mensupları verecek.

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