Yapay zekâ destekli sistemler, kanserin erken teşhisinden kişiye özel tedavi planlamasına kadar sağlık dünyasında ezber bozuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Erken teşhiste yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlayan yapay zekâ sistemleri, onkolojide yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, “Yapay zekâ artık bir seçenek değil, onkolojide yükselen bir standart” dedi.

YAPAY ZEKÂ HAYAT KURTARIYOR

Kanserle mücadelede yeni bir dönemin başladığını aktaran Prof. Dr. Karabulut “Yapay zekâ teknolojileri, erken teşhisten tedavi planlamasına kadar onkolojinin birçok alanında hekimlerin en güçlü yardımcılarından biri hâline geldi. Yapay zekâ sağlık alanında artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi hâline geldi. Kanseri daha erken yakalamak ve hastalara daha etkili tedaviler sunmak için yapay zekâdan yararlanıyoruz” dedi.

SANİYELER İÇİNDE TEŞHİS

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli sistemler, MR, bilgisayarlı tomografi (BT), PET ve mamografi görüntülerini saniyeler içinde analiz ederek insan gözünün kaçırabileceği ayrıntıları tespit edebiliyor. Bu sayede tanı süreçlerinde hata payı önemli ölçüde azalıyor. Göğüs kanseri taramalarında elde edilen sonuçlar dikkati çekici. Araştırmalara göre bir radyoloğun mamografi de kanseri gözden kaçırma oranı yüzde 9,4 seviyesindeyken, yapay zekâ desteğiyle bu oran yüzde 2,7’ye kadar düşüyor. Başka bir ifadeyle yapay zekâ destekli sistemler gözden kaçan vakaların yaklaşık üçte ikisini yakalayabiliyor. Yapay zekânın başarısı yalnızca göğüs kanseriyle sınırlı değil. Deri kanseri teşhisinde yapılan çalışmalarda yapay sinir ağlarının yüzde 95 doğruluk oranına ulaştığı, uzman dermatologların ise yüzde 87 seviyesinde kaldığı bildiriliyor. Akciğer nodüllerinin belirlenmesi ve beyin tümörlerinin sınıflandırılmasında da yapay zekâ algoritmalarının yüzde 90’ın üzerinde başarı sağladığı belirtiliyor.

Bülent Karabulut

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ DÖNEMİ

Prof. Dr. Karabulut, yapay zekânın yalnızca teşhis aşamasında değil, tedavi planlamasında da önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Hastaların genetik yapıları, tümör özellikleri, bağışıklık yanıtları ve hayat tarzı verilerinin birlikte analiz edildiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Her hastanın kanseri farklıdır. Yapay zekâ sayesinde hangi ilacın hangi hastada daha etkili olabileceğini öngörebiliyor, gereksiz tedavilerin önüne geçebiliyoruz” diye konuştu. Uzmanlar, yapay zekânın özellikle genomik analizlerde büyük bir dönüşüme sebep olduğunu ifade ediyor. Akciğer, göğüs, beyin ve gastrointestinal sistem kanserlerinde genetik mutasyonların belirlenmesiyle kişiye özel tedavi seçenekleri daha hızlı oluşturulabiliyor. Tıp literatürüne her gün yüzlerce yeni bilimsel çalışma ekleniyor. Yapay zekâ sistemleri ise milyonlarca hasta verisini ve güncel bilimsel yayınları saniyeler içinde analiz ederek hekimlere karar desteği sağlıyor. Böylece en güncel bilimsel verilere dayalı tedavi seçenekleri daha kısa sürede değerlendirilebiliyor.

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KLİNİK ARAŞTIRMALARA DESTEK

Yeni kanser ilaçlarının geliştirilmesinde de yapay zekâ önemli rol oynuyor. Hasta seçimi, yan etki tahmini ve veri analizi gibi süreçlerin hızlanması sayesinde klinik araştırmalar daha verimli yürütülüyor. Bu durum, yenilikçi tedavilere erişim süresini de kısaltıyor.

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HEKİMİN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Yapay zekânın doktorların yerini alacağı yönündeki endişelere de değinen Prof. Dr. Bülent Karabulut, “Yapay zekâ bir hekimin yerini almak için değil, onun bilgi ve deneyimini güçlendirmek için geliştirildi. Son kararı yine hekim verir. Teknoloji ile insan dokunuşunun birleşmesi hastalar için çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır” dedi.

RAKAMLARLA YAPAY ZEKÂ

- Mamografide gözden kaçan kanser oranı; yüzde 9,4’ten yüzde 2,7’ye düştü

- Deri kanseri teşhisinde yapay zekâ başarısı; yüzde 95

- Uzman dermatologların başarı oranı; yüzde 87

- Akciğer nodülü ve beyin tümörü sınıflandırmalarında başarı; yüzde 90’ın üzerinde

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